Segundo em comando, João César MattoGrosso deixa Casa Civil

Exonerado do cargo de adjunto da Secretaria de Administração, Daynler Martins Leonel agora assume o lugar de João César Mattogrosso como adjunto da Casa Civil.

Conforme publicação do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26), o ex-deputado que deixou o mandato em fevereiro para assumir o cargo na Casa Civil, pediu a exoneração. Ele assumirá a função de Assessor Especial I, no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) como diretor-presidente II.

Na nova função, João César MatoGrosso irá ganhar R$ 11.200. A nomeação foi assinada pelo Secretário de Governo, Rodrigo Perez.

