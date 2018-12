Posse do governador e vice ocorre na próxima semana

A posse do governador Reinaldo Azambuja e do vice Murilo Zauith está prevista para começar às 15h, do dia 1° de janeiro de 2019, no Palácio Guaicurus. Preparativos para a solenidade estão em pleno andamento, Azambuja foi reeleito e deve cumprir mais quatro anos de mandato.

A comunicação institucional da Assembleia Legislativa de MS realizará cobertura jornalística especial da posse do governador no dia 1° de janeiro e também dos deputados estaduais eleitos, no dia 1 de fevereiro de 2019.

A posse dos deputados estaduais terá início às 9h. Dos 24 parlamentares, 13 foram reconduzidos ao cargo, nove terão o primeiro mandato e dois retornarão ao Legislativo estadual.

O ano legislativo será iniciado no dia 4 de fevereiro com a sessão solene de abertura da 1ª Sessão Legislativa. Neste dia, às 8h45, o governador deverá passar em revista a tropa formada pela Polícia Militar na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus. Na sequência, haverá o hasteamento das bandeiras. A partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia, o governador apresentará a Mensagem do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o artigo 89, inciso XI, da Constituição Estadual. Cabe destacar que para as três solenidades será exigida a mesma credencial fornecida pela SCI.

Pela primeira vez a posse será transmitida ao vivo nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e site da ALMS.

