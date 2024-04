Ações contra maus-tratos no 'Abril Laranja' aconteceu em Bodoquena e Corumbá

Ações de prevenção e conscientização sobre os maus-tratos aos animais e abandono, que fazem parte do Abril Laranja, estarão acontecendo neste final de semana nas cidades de Bodoquena e Corumbá.

O mês é dedicado a sensibilizar a população sobre a importância do cuidado responsável com os animais de estimação e denunciar casos de crueldade.

Em Bodoquena, nesta sexta-feira (26), o BodocaPet contará com programação voltada para toda a comunidade e também para os pets, na Feira do Produtor. A partir das 18 horas, haverá blitz educativa, CinePet, gincana, distribuição de brindes e show ao vivo com a cantora Regina Bombom, com apoio da Prefeitura Municipal de Bodoquena.

Já na Capital do Pantanal, integrando a programação da Feira Livre de Corumbá, ocorrerá blitz educativa no domingo (28).

A finalidade é orientar a população sobre crimes contra a vida animal e a guarda responsável de animais domésticos. Haverá também doação de ração para cães e gatos. O evento, organizado em parceria com a Gerência de Bem-Estar Animal de Corumbá, será realizado das 8 às 11 horas.

Ao longo do mês de abril, as intervenções da Superintendência da Vida Animal já passaram por Bataguassu, Mundo Novo e Três Lagoas, espalhando a campanha de prevenção, conscientização e denúncia contra abusos, maus-tratos e negligência contra animais domésticos por todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

