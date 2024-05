JD1TV: Ciclista se desequilibra e bate em poste em Bataguassu

Ciclista, de 37 anos, que não teve a identificação revelada, ficou ferido na noite deste domingo (5) após colidir violentamente contra um poste de iluminação pública na Avenida Frei Galvão, no bairro Jardim São João, em Bataguassu - a 311 quilômetros de Campo Grande.

Informações do site Cenário MS apontam que a vítima sofreu dois ferimentos profundos na cabeça e precisou de atendimento médico ainda no local do acidente, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a unidade hospitalar da cidade.

O estado de saúde do homem não foi divulgado até o momento, apenas que ele sofreu alguns ferimentos por conta do impacto.

Ainda conforme o site, o ciclista seguia pela avenida na direção ao centro da cidade, quando perdeu o controle, se desequilibrou e bateu contra o poste.

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento do acidente. Assista:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também