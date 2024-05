Professora morre após bater bicicleta elétrica em caminhão parado em Bonito

Interior 'Festa do Queijo' de Rochedinho é adiada para o mês de junho

A professora Juliana Balta, de 35 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado (4) em uma via pública de Bonito, a 253 quilômetros de Campo Grande. Ela colidiu a bicicleta elétrica em um caminhão estacionado.