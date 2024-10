Licitações de obras em Sidrolândia viram alvo do Ministério Público

A 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia está investigando possíveis irregularidades em licitações no município. Sob o comando da promotora Bianka Machado Arruda Mendes, a apuração está focada em três licitações diferentes, todas relacionadas a obras públicas.

Uma das investigações é referente à licitação tomada de preço 05/2022, destinada à restauração do pavimento nas ruas Ponta Porã e Mato Grosso. O caso, registrado sob o número 06.2024.00000111-2, está em sigilo.

Outra investigação, de número 06.2024.00000109-0, trata de possíveis irregularidades na licitação Convite 25/2021, que visa a cobertura do saguão e fechamento do pátio da Escola Municipal Darci Ribeiro.

Além disso, há uma terceira investigação, registrada sob o número 06.2024.00000103-4, sobre a licitação Convite 034/2022, destinada à pavimentação com piso sextavado no corredor central do cemitério. Todas essas apurações estão sendo conduzidas sob sigilo.

Operação Tromper

A promotora Bianka Mendes também lidera as investigações da Operação Tromper, que busca combater a corrupção em órgãos públicos do município. Em abril deste ano, a terceira fase da operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), em conjunto com o Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

Durante essa fase, foram cumpridos oito mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. As investigações identificaram contratos irregulares que somam cerca de R$ 15 milhões. O GECOC confirmou a existência de uma organização criminosa envolvida em fraudes em licitações e no pagamento de propinas a agentes públicos da Prefeitura de Sidrolândia.

