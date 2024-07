Justiça 'luta' para encontrar empresário solto após prisão na Operação Tromper

Depois de determinar a soltura do empresário Edmilson Rosa, conhecido como "Rosinha", a Justiça está enfrentando dificuldades para notificá-lo sobre a denúncia no âmbito da Operação Tromper. A operação, deflagrada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), investiga um suposto esquema de fraudes em licitações e corrupção na Prefeitura de Sidrolândia.

O vereador licenciado de Campo Grande, Claudinho Serra (PSDB), genro da prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), é apontado como o líder do esquema.

Tentativas de Notificação Frustradas - O oficial de Justiça tentou notificar Edmilson Rosa diversas vezes, seguindo mandado expedido pelo juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, mas sem sucesso.

As tentativas incluíram visitas à Avenida Tres Barras em 4 de junho de 2024 às 10:13, onde ninguém parecia conhecer 'Rosinha'. Além disso, houve várias visitas à Rua Estevão Casal Caminha, no bairro Vilas Boas, em 14 de junho às 08:40, 22 de junho às 08:14 e 8 de julho às 18:45, mas em todas as ocasiões, 'Rosinha' estava ausente temporariamente, segundo informações do servidor da Justiça ao juiz.

Nem mesmo no sábado o oficial de Justiça conseguiu encontrar Edmilson Rosa, conforme certidão acessada pela reportagem.

Prisão - Edmilson Rosa foi preso na terceira fase da Operação Tromper, em abril deste ano. Ele foi detido em flagrante por posse irregular de arma de fogo durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Campo Grande. Posteriormente, ele foi liberado pela Justiça mediante o pagamento de fiança.

