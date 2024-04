Escândalo em Sidrolândia, conheça os nomes e as denúncias

O Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apresentou denúncia à Justiça contra 22 pessoas alvos da Operação Tromper, que investiga corrupção em Sidrolândia.

Segundo o MPMS, o vereador Cláudio Jordão de Almeida Filho, o "Claudinho Serra", liderava o grupo. Os contratos sob investigação totalizam cerca de R$ 15 milhões.

Apenas Tiago Basso da Silva não foi denunciado devido a um acordo de colaboração premiada com o MPMS.

As investigações continuam e mais pessoas podem ser denunciadas. Até o momento, os indivíduos denunciados são:

1. CLÁUDIO JORDÃO DE ALMEIDA SERRA FILHO - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, fraude ao contrato decorrente da licitação, peculato, corrupção passiva e concurso material de crimes.

2. CARMO NAME JÚNIOR - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, fraude ao contrato decorrente da licitação, peculato, corrupção passiva e concurso material de crimes.

3. UEVERTON DA SILVA MACEDO - Fraude ao caráter competitivo de licitação pública, peculato e concurso material de crimes.

4. RICARDO JOSÉ ROCAMORA ALVES - Fraude ao caráter competitivo de licitação pública, corrupção ativa, peculato e concurso material de crimes.

5. THIAGO RODRIGUES ALVES - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, corrupção ativa, peculato e concurso material de crimes.

6. MILTON MATHEUS PAIVA MATOS - Fraude ao caráter competitivo de licitação pública, corrupção ativa e concurso material de crimes.

7. ANA CLÁUDIA ALVES FLORES - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública e concurso material de crimes.

8. MARCUS VINÍCIUS ROSSENTINI DE ANDRADE COSTA - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, fraude ao contrato decorrente da licitação e concurso material de crimes.

9. LUIZ GUSTAVO JUSTINIANO MARCONDES - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública e concurso material de crimes.

10. JACQUELINE MENDONÇA LEIRIA - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, fraude ao contrato decorrente da licitação e concurso material de crimes.

11. HEBERTON MENDONÇA DA SILVA - Organização criminosa, peculato e concurso material de crimes.

12. ROGER WILLIAM THOMPSON TEIXEIRA DE ANDRADE - Fraude ao caráter competitivo de licitação pública e concurso material de crimes.

13. VALDEMIR SANTOS MONÇÃO - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, corrupção ativa e concurso material de crimes.

14. CLEITON NONATO CORREIA - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, corrupção ativa e concurso material de crimes.

15. EDMILSON ROSA - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, corrupção ativa, peculato e concurso material de crimes.

16. FERNANDA REGINA SALTARELI - Organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, corrupção ativa e concurso material de crimes.

17. MAXILAINE DIAS DE OLIVEIRA - Fraude ao caráter competitivo de licitação pública e concurso material de crimes.

18. ROBERTA DE SOUZA - Fraude ao caráter competitivo de licitação pública e concurso material de crimes.

19. YURI MORAIS CAETANO - Organização criminosa e concurso material de crimes.

20. RAFAEL SOARES RODRIGUES - Peculato e concurso material de crimes.

21. PAULO VITOR FAMEA - Corrupção passiva e concurso material de crimes.

22. SAULO FERREIRA JIMENES - Peculato e concurso material de crimes.

