Vereador Claudinho Serra é preso em operação do Gaeco

O vereador Claudinho Serra foi preso em sua residência em um condomínio em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (3), durante a terceira fase da Operação Tromper, deflagrada pelo Gaeco e pelo Gecoc, que investiga esquema de corrupção em contratos públicos na prefeitura de Sidrolândia.

O parlamentar era um dos 8 alvos de mandado de prisão que estavam sendo cumpridos, onde, além desses, haviam 28 mandados de busca e apreensão que também cumpridos ao longo da manhã, tanto em Sidrolândia, como em Campo Grande.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria do vereador, mas foi informado que se houver manifestação, acontecerá durante o dia.

Em nota, o Ministério Público informou que no desdobramento das investigações que foram conduzidas pelo Gecoc, houve a reafirmação da existência de uma organização criminosa voltada a fraudar licitações e contratos administrativos da prefeitura de Sidrolândia, além do pagamento de propina a servidores.

Outro ponto identificado nas investigações é que a organização criminosa atuante na corrupção estaria voltada também ao ramo de engenharia e pavimentação asfáltica.

"Os contratos já identificados e objetos da investigação alcançam o montante aproximado de R$ 15.000.000,00", diz trecho da nota do Ministério Público.

"Tromper", verbo que dá nome à operação, traduz-se da língua francesa como ‘enganar’.

