Prefeita de Sidrolândia informa à Justiça medidas tomadas após operação Tromper

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), se manifestou em juízo na sexta-feira (05) sobre as ações tomadas após a terceira fase da Operação Tromper, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A operação investiga contratos milionários firmados pelo genro da prefeita, Cláudio Serra Filho, o "Claudinho Serra (PSDB)", quando ele ainda era secretário de Fazenda na gestão dela. Claudinho Serra é atual vereador de Campo Grande e está preso desde a última quarta-feira (03).

Conforme o procurador Matheus De Carvalho Ferreira, o município exonerou todos os servidores públicos investigados, conforme publicação no diário oficial. No entanto, a servidora investigada Ana Claudia Flores ainda ocupa um cargo efetivo, razão pela qual foi aberto um processo administrativo disciplinar para apuração de sua conduta e consequente responsabilização, nos termos do estatuto dos servidores públicos municipais.

Além disso, foi publicado o Decreto Municipal nº110/2024 que dispõe sobre a rescisão unilateral dos contratos administrativos vigentes celebradas pelo Município com as empresas investigadas. O decreto também trata da suspensão e revisão dos processos licitatórios em andamento e ainda não homologados, e da proibição de participação em certame municipal pelas empresas citadas.

Foram exonerados a pedido, o ex-secretário Rafael Rodrigues e o secretário-adjunto de Assistência Social, Paulo Vitor. Além deles, também foram exoneradas a diretora de Licitação e Compras, Ana Claudia Alves Flores, e Marcus Vinicius Rossettini.

A operação teve autorização da Justiça e foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão por suspeita de corrupção em contratos de asfalto, segundo divulgou o MPMS. O caso segue em tramitação.

