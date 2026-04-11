Condenado por atacar ex-governador, Tiago Vargas vai usar tornozeleira e chora em vídeo

O juiz Albino Coimbra Neto determinou que o ex-vereador de Campo Grande e ex-deputado estadual Tiago Henrique Vargas passe a utilizar tornozeleira eletrônica. A decisão também estabelece que ele deverá se apresentar no prazo de 48 horas para a instalação do equipamento de monitoramento.

Após a determinação, Tiago Vargas utilizou as redes sociais e, aos prantos, afirmou que deverá cumprir o monitoramento eletrônico por um período de 1 ano e 3 meses. “Fui condenado a um ano e três meses. Sem falar que a indenização que era de R$ 20 mil foi para R$ 80 mil, então fui condenado a pagar indenização por danos morais de R$ 80 mil e mais agora um ano e três meses de tornozeleira eletrônica. Era isso ou a gameleira”, desabafou, em referência à condenação por ataques ao ex-governador Reinaldo Azambuja.

Em um dos processos em que foi condenado, Vargas teria publicado vídeo nas redes sociais no qual chamou o ex-governador de “canalha” e “corrupto”, além de afirmar, “Você não tem vergonha na cara, um dos piores bandidos do estado".

Conforme os autos, o Ministério Público, após analisar as argumentações apresentadas pelas partes, manifestou-se pela condenação, ao entender que restaram comprovadas a materialidade e a autoria da conduta delitiva. Veja o vídeo:

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