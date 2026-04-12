Caso de maus-tratos contra criança termina com prisão de mãe em Dourados

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante suspeita de maus-tratos contra o próprio filho, de 8 anos, em Dourados. O caso foi registrado na rua Bela Vista, no bairro Jardim Rasslem.

Conforme informações repassadas pela polícia e divulgadas pelo site Dourados News, a suspeita teria sido encontrada em estado de embriaguez no momento da ocorrência e, durante a situação, teria agredido a criança com tapas no rosto.

Ainda segundo o registro policial, não se trataria de um episódio isolado. Há indícios de que comportamentos semelhantes já teriam ocorrido anteriormente, o que teria agravado a ocorrência.

A mulher foi encaminhada à delegacia, onde acabou autuada em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

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