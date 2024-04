Chefe de gabinete de vereador preso é exonerado da Câmara de Campo Grande

Nesta sexta-feira (5), o Diário Oficial de Campo Grande publicou a exoneração de Heberton Mendonça da Silva, chefe de gabinete do vereador Claudinho Serra (PSDB). Heberton foi um dos alvos da terceira fase da Operação Tromper, realizada pelo Gaeco na quarta-feira (3).

A exoneração foi assinada por Carlos Augusto Borges, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. Heberton Mendonça da Silva estava entre os 28 alvos de busca e apreensão, autorizados pelo juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, após pedido do MPMS e Gaeco.

O vereador Claudinho Serra, chefe de Heberton, também foi preso durante a operação e sua prisão foi comunicada à Câmara. Na quarta-feira (3), o Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), com apoio do Gaeco, cumpriu mandados em atenção a um suposto esquema criminoso na Prefeitura de Sidrolândia. Políticos e servidores estão sendo investigados por fraudes em licitações e desvio de valores.

