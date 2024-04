Justiça comunica à Câmara a prisão do vereador Claudinho Serra

Ontem, quinta-feira (4), a Justiça de Sidrolândia comunicou oficialmente à Câmara Municipal de Campo Grande a prisão do vereador Claudinho Serra (PSDB) e de seu assessor parlamentar, Carmo Name Júnior, além da investigação em curso contra outro assessor, Heberton Mendonça da Silva. A ação ocorreu durante a 3ª Operação Tromper, deflagrada pelo Gaeco na quarta-feira (3).

Claudinho Serra é acusado de liderar uma organização criminosa que desviava recursos públicos da prefeitura, comandada por sua sogra, a prefeita Vanda Camilo (PP). As acusações incluem corrupção, peculato, organização criminosa e fraude em licitações.

As prisões são preventivas, podendo se estender por meses ou anos, sujeitas a revisão periódica pelo magistrado responsável.

Além disso, o artigo 96 prevê a possibilidade de suspensão temporária do mandato de um vereador em caso de falta de decoro parlamentar. Isso inclui a ausência, sem motivo justificado, a dez sessões ordinárias consecutivas ou a quarenta e cinco intercaladas, durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária.

