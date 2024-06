Justiça bloqueia bens de 19 pessoas e 9 empresas na operação Tromper; veja lista

A Justiça deferiu uma ação de sequestro de bens movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contra um grupo investigado na "Operação Tromper", que apura um desvio milionário de verbas públicas da Prefeitura de Sidrolândia. O objetivo é bloquear mais de R$ 103 milhões, seja em bens ou valores em contas bancárias.

A medida atinge 19 pessoas físicas e nove empresas supostamente envolvidas no esquema, conforme acusação do MPMS. Entre os implicados está o vereador licenciado de Campo Grande, Claudio Jordão de Almeida Serra Filho, o "Claudinho Serra", apontado como o principal articulador das fraudes na prefeitura. A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, é sogra de "Claudinho Serra".

No entanto, os valores encontrados nas contas dos investigados podem surpreender. Por exemplo, na conta de Claudio Jordão de Almeida Serra Filho, apenas R$ 410,62 foram localizados, apesar do bloqueio de R$ 12.562.281,18 determinado pela Justiça. Situação semelhante ocorreu com outros envolvidos, como Carmo Name Júnior, com apenas R$ 35,82 encontrados de uma ordem judicial de R$ 12.386.831,18.

Roberta de Souza, que trabalhava como chefe na secretaria de Fazenda da prefeitura de Sidrolândia, teve apenas R$ 1.485,80 bloqueados de um total de R$ 532.735,60. A empresária Fernanda Regina Saltareli, acusada de fraudar licitações, teve R$ 3.403.682,71 bloqueados, enquanto Rafael Soares Rodrigues, que atuava na Secretaria Municipal de Educação, teve R$ 65,84 bloqueados de uma ordem de R$ 82.312,50.

A decisão judicial determinou o bloqueio de diversos valores e bens, abrangendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas envolvidas no caso. Segundo o MPMS, existe uma organização criminosa dedicada a fraudes em licitações e contratos administrativos com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia, incluindo o pagamento de propina a agentes públicos municipais. O pedido do MPMS acontece objetivando garantir o ressarcimento ao erário municipal, em caso de eventual sentença penal condenatória pelos crimes de corrupção.

Clique aqui para ver a lista completa dos nomes e valores.

