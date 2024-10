Alvo da Operação Tromper, advogado 'abre o bico' em delação

A Justiça homologou um segundo acordo de colaboração premiada relacionado à Operação Tromper. A operação foi realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), visando combater um esquema de corrupção na prefeitura de Sidrolândia. A ação foi conduzida pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sidrolândia, com apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

O novo acordo foi firmado com Milton Matheus Paiva Matos, advogado que foi preso durante a Operação Tromper. A ofensiva resultou na prisão de Cláudio Jordão Serra Filho, conhecido como "Claudinho Serra" (PSDB), vereador licenciado de Campo Grande, entre outros, em abril deste ano. Anteriormente, já havia sido firmada uma delação com Tiago Basso da Silva junto ao MPMS.

Sigilo e Novo Interrogatório

O conteúdo da nova delação está sob sigilo no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A promotora Bianka Machado Arruda Mendes solicitou à Justiça a designação de uma nova audiência de instrução para o interrogatório de Milton Matheus Paiva Matos e outros acusados, visto a nova 'prova'.

Acusações

Milton Matheus Paiva Matos responde ao processo em liberdade e é apontado como membro de uma organização criminosa, acusado de colaborar para fraudar licitações. O processo segue em andamento, e ele já apresentou defesa, contestando as acusações do MPMS e pleiteando sua absolvição.

De acordo com o MPMS, os contratos investigados na Operação Tromper totalizam aproximadamente R$ 15.000.000,00. Vanda Camilo é sogra de Cláudio Jordão Serra Filho, apontado como chefe da suposta organização criminosa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também