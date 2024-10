Sétimo voo da FAB com repatriados do Líbano chega ao Brasil

O sétimo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com repatriados do Líbano e suas famílias chegou ao Brasil na tarde desta terça-feira (22), e pousou na Base Aérea de São Paulo (Basp), em Guarulhos, trazendo 82 repatriados e um animal de estimação.

O voo faz parte da Operação Raízes do Cedro, iniciada em 2 de outubro e coordenada pelo governo federal, e envolve o uso de aeronave e de servidores da FAB, junto de um intenso trabalho de articulação do Itamaraty.

As ações de repatriação ocorrem desde o início dos ataques de Israel contra cidades do Líbano, em um conflito contra o Hezbollah. Segundo o governo federal, a comunidade brasileira no Líbano tem cerca de 20 mil pessoas, com cerca de 3 mil manifestando desejo de voltar ao Brasil.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também