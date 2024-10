Corpo de Liam Payne só deixará a Argentina após conclusão de exames

A Justiça da Argentina afirmou que só liberará o corpo do cantor Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, que morreu na última quarta-feira (16), após a conclusão dos exames toxicológicos complementares à autópsia.

Segundo informações do jornal La Nación, o responsável pelo caso, o promotor Andrés Madrea, conversou com o pai do músico e afirmou que a prioridade, neste momento, era preservar a intimidade da família de Liam, e que os exames complementares ainda não foram concluídos.

"Devido à necessidade de respeitar a memória da vítima, tudo o que surgir no âmbito da investigação será primeiramente comunicado à família e, dada a alta exposição pública do músico, a comunicação será limitada aos canais institucionais do Ministério Público", informou a Justiça argentina.

Madrea ainda disse que foram colhidos vários depoimentos para reconstruir as últimas horas de vida do artista, além de estarem realizando análises periciais em telefones celulares, computadores e vídeos de câmeras de segurança.

