Detran-MS lança concurso para premiar instrutores de trânsito

O Departamento Estadual De Trânsito Do Estado De Mato Grosso Do Sul (Detran-MS) divulgou através do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (23), a abertura da premiação “Instrutores do ano” 2025

A premiação tem por objetivo reconhecer e valorizar os instrutores de trânsito que se destacaram no exercício de suas funções.

A premiação será coordenada por servidores integrantes da Diretoria de Educação para o Trânsito do Detran-MS.

Podem participar os instrutores que ministram aulas de Prática de Direção Veicular na categoria B vinculados aos Centros de Formação de Condutores credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul.

Os 10 classificados serão premiados com certificados, sendo que os quatro primeiros serão agraciados com valores de R$ 1 a R$ 4 mil. Confira as datas:



Mais informações estão disponíveis no Edital a partir da página 26 do Diário Oficial 11.649. Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos pelo e-mail [email protected] ou via telefone (67) 3368-0184/0283 de segunda a sexta-feira, das 7:30h às 11:30h e das 12:30h às 16:30h.

