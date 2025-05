Justiça Eleitoral cobra documentação de Rose Modesto sobre gastos com pessoal

A Justiça Eleitoral determinou que a defesa de Rosiane Modesto de Oliveira, a Rose Modesto (União Brasil), apresente documentos complementares referentes à prestação de contas de sua campanha à Prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2024.

Conforme relatório preliminar, foi apontada a ausência de contratos relacionados às despesas com pessoal. A análise foi realizada com base na movimentação financeira declarada pela candidata e os extratos eletrônicos da Justiça Eleitoral, conforme previsto no artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A chefe do cartório da 008ª Zona Eleitoral de Campo Grande, Aláis Magda Rosa do Nascimento, determinou que a candidata apresente os documentos faltantes no prazo de três dias.

De acordo com informações do sistema DivulgaCand da Justiça Eleitoral, Rose Modesto declarou o total líquido de R$ 13.359.950,00 em recursos recebidos durante a campanha, com R$ 13.344.851,29 em despesas. Dentro desse montante, R$ 2.261.165,74 foram declarados como despesas com pessoal, mas a ausência de contratos específicos sobre esses valores motivou a exigência de esclarecimentos por parte da Justiça.

