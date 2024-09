Rose teve mais recursos do Fundo Eleitoral

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais de 2024 já começaram a receber recursos dos fundos eleitorais, que são de origem pública. Dos oito candidatos, quatro, Adriane Lopes (PP), Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT) e Rose Modesto (União Brasil), já têm valores em caixa para usar em suas campanhas.

Um levantamento do JD1 mostra o quanto cada candidato recebeu do ‘Fundão Eleitoral’ nestas duas últimas eleições, de acordo com dados do Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE.

Rose Modesto recebeu R$ 6.017.581,29 milhões do União Brasil em 2022, somando o montante Nacional e Estadual. Em 2024, esse valor chega a R$ 9 milhões. Somando as duas eleições, a candidata recebeu R$ 15.017.581,29 milhões do Fundo Eleitoral e/ou Fundo Partidário.

O segundo candidato a prefeito de Campo Grande que mais teve recursos do ‘Fundão’ é Beto Pereira, que recebeu do PSDB R$ 1.462.500 quando disputou a reeleição ao cargo de Deputado Federal em 2022, e outros R$ 2.242 mil do PSD. Em 2024, o deputado tucano já recebeu do PSD o valor de R$ 2.202.500,00 milhões. Somando as duas candidaturas, o deputado tem R$ 3.667.242,02 milhões de fundo eleitoral.

Adriane Lopes, que disputou a prefeitura de Campo Grande como vice na chapa do ex-prefeito Marquinhos Trad em 2020, recebeu R$ 312.000,00 mil do Patriota. Em 2024, a candidata recebeu R$ 1 milhão do PP, seu atual partido. A prefeita soma R$ 1.312.000,00 milhão de valores recebidos nas duas candidaturas.

A deputada federal Camila Jara é a que menos teve recurso do Fundo Eleitoral, somando R$ 1.508.408 em suas duas últimas candidaturas. Em 2022 tendo recebido R$ 743.605,09, mais 62.100 mil de doações de candidatos do partido e R$ 702.703,35 em 2024.

Os partidos políticos no Brasil contam com duas fontes de recursos públicos para financiar as campanhas dos seus candidatos nas eleições: o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), também conhecido como Fundo Eleitoral, e o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário.

Os valores relacionados nesta matéria tratam-se de dinheiro que vem dos partidos, seja da executiva nacional, estadual ou distrital. Ou seja, não levam em conta doações por pessoa física (CPF), item que será abordado na próxima matéria.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também