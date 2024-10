Segundo turno: Veja por onde anda sua candidata nesta quarta-feira (23)

Na reta final da ‘corrida’ pela Prefeitura de Campo Grande, as candidatas Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) fazem reuniões com apoiadores e dão entrevistas nesta quarta-feira (23). Confira a agenda de hoje:

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

7:30 - Entrevista Tribunal Livre (Capital FM)

8:30 - Entrevista CBN Campo Grande

Tarde:

16:30 - Reunião com lideranças políticas. Local: Comitê Central Rose Modesto

17:30 - Entrevista ACP

Noite:

18:30 - Reunião com lideranças dos movimentos sociais de Campo Grande. Local: Comitê Central Rose Modesto

19:30 - Reunião Pacto da Juventude. Local: Comitê Central Rose Modesto

20h - Reunião com segmento da saúde (Conselho Municipal e Estadual da Saúde)

21h - Reunião com lideranças da região do Segredo

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

Cumpre expediente na prefeitura

Noite:

Faz reunião com apoiadores

