Ana Castela é indicada ao Prêmio Multishow 2024

Os indicados ao Prêmio Multishow 2024 foram revelados na quinta-feira (24) e entre os nomes está o da sul-mato-grossense, Ana Castela, que é um sucesso no Brasil e cujo o nome está sob gerência do Grupo Caldique teve nove indicações.

Ana Castela concorre na categoria Artista do ano com nomes como Anitta, Gloria Groove, Jão, Liniker e Matuê.



A academia responsável pelo evento avalia shows, canções e álbuns, destacando os artistas mais relevantes do último ano. A cerimônia busca incluir uma variedade de sonoridades, estilos e ritmos, reunindo um elenco diverso para celebrar a pluralidade e a riqueza da música nacional.



Apresentada por Tatá Werneck, Tadeu Schmidt e Kenya Sade, a premiação acontecerá no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, e será transmitida ao vivo pelo Multishow e pela TV Globo.

O público pode votar em cinco categorias: Show do Ano, Categoria Brasil, Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano e Revelação do Ano. Clique no link.

As demais categorias serão definidas pelos membros da Academia Multishow.



