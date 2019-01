Motociclista morre depois de colidir em caminhão

A motociclista, Nair Ferreira dos Santos, 43 anos, morreu depois de colidir com caminhão na manhã desta segunda-feira (28), em Dourados. A vítima teve traumatismo craniano e perda de massa encefálica.

De acordo com o site 94 FM de Dourados, Nair seguia pela rua Coronel Ponciano, com a Joaquim Teixeira Alves, mesmo sentido do caminhão, quando foi atingida pelo veículo. O motorista fez uma conversão a direita e não percebeu a moto causando o acidente.

Com traumatismo craniano e perda de massa encefálica, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada ao Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Deixe seu Comentário

Leia Também