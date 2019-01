Acidente na BR-163 deixa sargento da Polícia Militar ferido

Acidente entre carro e caminhão, no cruzamento da rua Desembargador Neto Leão do Carmo com a BR- 163, deixou um sargento da Polícia Militar ferido na manhã desta terça-feira (22).

O sargento, de 52 anos, seguia para o batalhão em um Corsa Classic, quando ao tentar cruzar a rodovia, teve a lateral do carro atingida pelo caminhão. O motorista da carreta, de 49 anos, diz que o sinal estava amarelo e por isso pensou dava tempo de passar.

O sargento sofreu alguns ferimentos no ombro direito, foi socorrido pela equipe da CCR MSvia e encaminhado ao Prontomed da Santa Casa. O motorista do caminhão saiu ileso e ficou impactado com o susto.

