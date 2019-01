Em 20 dias, acidentes de trânsito aumentam 300% nas estradas de MS em relação a 2018

Dois acidentes de trânsito, um na BR-060 e outro na BR-262, no último domingo (20) deixaram oito mortos e cinco pessoas feridas. Os acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, só nos primeiros 20 dias de 2019 teve um aumento de 300% em relação a 2018.

De 1º de janeiro ao dia 20 deste ano já ocorreram 25 acidentes graves, um aumento de 47% em relação ao ano passado quando teve somente 17. O número de feridos diminuiu, foram 111 em 2018 e neste ano 83 pessoas ficaram feridas no mesmo período, 25% a menos.

Já o número de acidentes diminuiu 26% neste o início de ano, foram 68 no total e em 2018 aconteceram 92 acidentes. De três mortos no ano passado, este ano já são 12 pessoas mortas, um aumento de 300%, algo bem atípico.

O Inspetor Tércio Baggio, chefe do núcleo de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul (PRF/MS) falou do acidente da BR-060 onde um dos condutores acabou dormindo no volante e causando o acidente, ele ainda deixou um alerta, “que os descansos e os limites do nosso corpo devem ser respeitados, muitas vezes você esta dirigindo e o sono vem e os condutores querem brigar com ele, mas é uma briga que geralmente você não vence, então é melhor descansar do que correr esse risco”, esclareceu.

Em nota, a PRF comentou o acidente da BR-262. “Não se pode descartar as hipóteses de sonolência, mal-súbito e a mais provável, de suicídio como motivador da invasão de pista por parte do condutor do veículo EcoSport”. Baggio ainda ressaltou que nesses casos [suicídio] não tem nada a ver com segurança do trânsito, não há o que fazer para previnir.

Deixe seu Comentário

Leia Também