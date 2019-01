BR-163 está com cinco pontos em obras

A BR-163 está com cinco trechos da rodovia em obras e os motoristas que forem pegar a estrada nos próximos dias, deverão redobrar a atenção. A CCR MSVia pede que os condutores fiquem em alerta para evitar acidentes.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, todos os pontos que estão em obras, estão com desvios no tráfego ou em operação pare-e-siga.

Para que os motoristas fiquem mais atentos, os locais estão devidamente sinalizados e em caso de chuva, as obras serão suspensas.

Confira os pontos com desvio no tráfego:

São Gabriel do Oeste – no km 643;

Jaraguari – entre os kms 530 e 529;

Caarapó – entre os kms 229 e 227 e entre os kms 200 e 193;

Pontos com pare-e-siga:

Coxim – entre os kms 754 e 752 e entre os kms 737 e 735;

Bandeirantes – no km 579;

Os motoristas podem acompanhar a evolução da situação de tráfego na BR-163 no site da CCR MSVia, clicando aqui, em tempo real, ou ligando no 0800 648 0163.

