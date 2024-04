Riedel acompanha presidente da Petrobrás em visita à UFN3 em Três Lagoas nesta sexta

Com a promessa de retomar o processo licitatório das obras de conclusão da UFN-III em Três Lagoas em dezembro de 2024, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, visita a fábrica nesta terça-feira (26), acompanhado do governador Eduardo Riedel e a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Conforme informações do Governo do Estado, Jean Paul deve chegar a cidade sul-mato-grossense por volta de 9h30 da manhã para mais uma visita técnica ao local que precisa de R$ 5 bilhões em investimento. Conforme Prates, a unidade deve estar operando até o final de 2028.

Com 81% da obra realizada, a construção da Fábrica de fertilizantes foi paralisada no final de 2014.



Para compor o portfólio da Petrobras e receberem investimentos, os projetos dependem da demonstração técnica de viabilidade financeira. Os projetos em questão foram avaliados e serão retomados, de forma alinhada à decisão da Petrobras de voltar ao setor de fertilizantes, conforme o Plano Estratégico 2024-2028+.

