Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 06/05/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Se depender dos astros, você vai segundar com uma porção de responsabilidades e terá que se empenhar bastante para dar conta do recado, viu bebê? A boa notícia é que vai receber apoio e incentivo dos parentes e de pessoas próximas para desenrolar seus interesses. Agora, as vibes mais generosas vão chegar no final da tarde, quando a Lua começa a brilhar em seu paraíso e promete abrir os seus caminhos na pista. Pode apostar alto em seu poder de atração e investir na conquista porque você tem tudo para ganhar o crush. Mas se as paqueras ficam favorecidas, não dá para falar o mesmo do romance e convém ligar o radar. Há risco de perrengues com o xodó e discussões sobre dinheiro podem fazer parte do combo treteiro.

Aquário

A semana começa com muitos estímulos e seu jeito estará bem mais destemido, articulado e dinâmico, aquarianjo! Hoje não vai faltar disposição para acelerar o passo no trabalho, correr atrás do dindim e cuidar dos seus interesses pessoais. Disposição, boa lábia e vontade de vencer serão seus trunfos para fazer sucesso nesta segundona, mas o clima vai mudar ao entardecer e convém ligar o radarzinho. Não deixe amigos ou parentes azucrinarem o seu astral à noite, pois tensões podem aflorar e tirar você do sério à noite. O conselho é cortar o assunto, sair de fininho e procurar algo mais interessante para fazer. Os alertas também valem para a paixão e convém pegar leve para não dar ruim com o crush ou o mozão.

Peixes

Quer segundar com boas novas para o seu bolso, peixinha? Não seja por isso! Vários astros somam forças em sua Casa da Fortuna e revelam que você pode se deparar com ótimas chances de dar um up nos ganhos. Hoje o trabalho deve fluir sem maiores empecilhos, já os contatos vão ficar mais movimentados no finalzinho da tarde, quando a Lua muda de cenário e ativa seu lado comunicativo e sociável. A vontade de sair, interagir e conversar pode ser grande, o problema é que malentendidos podem surgir e tumultuar suas relações. Procure agir com mais tato e discrição para não se indispor com pessoas próximas, parentes ou até o love. O romance vai pedir atenção e a paquera pode precisar de mais jogo de cintura.

Áries

Lua e Mercúrio fecham parceria no seu signo e prometem uma segundona das mais produtivas, minha consagrada! Sua energia física e mental estará no auge, principalmente na parte da manhã, e o período será oportuno para consolidar conquistas que vão se refletir em seu sucesso e progresso. Você tem tudo para render acima da média no trabalho e saberá mostrar do que é capaz pra chefia, então não perca tempo e corre logo atrás dos seus interesses. À tardinha, assuntos de grana ganham impulso e há chance de encher a carteira. Mas abra o olhão à noite, quando tensões vão rondar suas relações sociais e os assuntos do coração. Maneire no sentimento de posse para não dar ruim com amigos, o crush ou o mozão.

Touro

A segundona pode começar devagar e talvez não seja tão fácil entrar no ritmo, mas com um pouco de esforço e a determinação típica dos tourinhos, você vira o jogo a seu favor. A dica é se envolver com o que concentra seu interesse, focar em suas metas e não perder tempo com assuntos infrutíferos. A saúde pode oscilar durante o dia, mas seu ânimo aumenta no final da tarde e sua energia deve ficar nas alturas a partir das 18h43, quando a Lua desembarca no seu signo. Ela vai deixar sua vitalidade e seu carisma tinindo, pena que divergências e contrariedades podem tirar você do sério à noite. Será preciso uma boa dose de paciência e jogo de cintura para resolver conflitos, inclusive na vida amorosa.

Gêmeos

Você vai segundar com ótimas energias e tem tudo para assumir a liderança, bebê! Suas ideias e seus projetos podem decolar e boas alianças podem ser seladas hoje. As coisas vão fluir como espera ao longo do dia e a cooperação alheia deve fazer toda diferença, pois pode ajudar você a alcançar objetivos importantes. Mas convém ligar o radar nos contatos e amizades do final da tarde em diante, quando a Lua passa a infernizar o seu astral e briga com Plutão. Fofocas, quebras de confiança e aborrecimentos podem surgir, azedar algumas relações e atrapalhar até a conquista amorosa. Se está em um relacionamento, reforce o diálogo e esclareça logo qualquer malentendido com o xodó para ficar bem longe de atritos mais sérios.

Câncer

Nova semana chegando e as atenções cancerianas se voltam para a carreira. Você já vai tirar o pé da cama pensando nas metas profissionais que quer alcançar e não economizará garra nem disposição para batalhar por seu progresso. O período será mesmo oportuno para focar no trabalho e você tem mais é que caminhar em direção ao que ambiciona, pois o seu conceito deve subir com chefes e gerentes. No final da tarde, o astral vai mudar e o desejo de aproveitar os bons momentos com amigos, pessoas queridas e o love falará mais alto. Só não convém baixar a guarda à noite, quando atritos e perrenguinhos podem acontecer. O romance vai pedir ajustes e falsianes podem atrapalhar as investidas de quem está na pista.

Leão

Segundou com as vibes estimulantes da Lua e de Mercúrio, que hoje fecham parceria e liberam o caminho para você realizar as mudanças com as quais vem sonhando. O período da manhã vai concentrar ótimas oportunidades e novos horizontes podem se abrir através de um trabalho diferente, um curso ou outra atividade que queira começar. Mas aja rápido e não deixe uma chance passar em branco porque o astral deve mudar no final da tarde. Você terá que batalhar bem mais por seu progresso, o bom é que vai contar com perseverança para chegar lá. Já à noite, abra o olhão e tenha mais jogo de cintura para não entrar em confronto com ninguém. A vida amorosa tá no pacote, portanto, convém pegar mais leve, leãozinho!

Virgem

Vai com força, foco, fé e café para atender as demandas da segundona, minha consagrada! De acordo com os astros, você terá uma série de compromissos para cumprir e assuntos ligados a dinheiro estarão no topo da lista de prioridades. O período da manhã será o mais indicado para cuidar de interesses que envolvam impostos, taxas, juros, renegociação de dívida ou financiamento, inclusive da casa própria. Só não pode e não deve resolver nada na louca nem se meter em assuntos que não conhece direito: leia bem tudo o que for assinar e ouça quem entende e é de confiança. Ao entardecer, boas novidades devem surgir nos contatos pessoais e amorosos, mas não espere muito à noite, pois há risco de tretas e desencontros.

Libra

A semana começa bem servida para os libriamores e se depender dos astros o cardápio pode ser farto nos assuntos pessoais ou profissionais. Hoje seu dom para formar parcerias e alianças estará tinindo e você pode conquistar aliados importantes para chegar aonde quer. Mas terá que dobrar a prudência para não cair em pegadinha ou preju do final da tarde em diante. Muita calma nessa hora pra não passar o cartão sem pensar, não gastar sem critério nem zerar a paciência em suas relações. A recomendação é maneirar nas exigências, explorar sua diplomacia e não forçar a barra com ninguém, sobretudo com o crush ou o mozão. Com jeitinho, conversa e uma dose extra de tranquilidade, você terá mais sucesso e evitará conflitos.

Escorpião

A segundona será de muito trabalho, bebê, mas também de boas conquistas e tudo indica que seus esforços vão trazer os resultados que espera. Os astros vão deixar seu comportamento ainda mais determinado, batalhador e destemido neste início de semana e isso só vai colaborar para o seu sucesso profissional. Se está procurando emprego, aproveite o período da manhã para atualizar seu currículo, marcar entrevistas e ir à luta, pois será o melhor momento para agir e você tem boas chances de conseguir uma vaga. No finalzinho da tarde, a Lua migra para o seu signo oposto e destaca a importância das outras pessoas na sua vida. Mas tenha cautela à noite e não permita que problemas familiares afetem os assuntos do coração.

Sagitário

Êba, oba, minha consagrada! A Lua continua em seu paraíso, soma energias com Mercúrio e garante que a segundona tem tudo para ser gloriosa em vários assuntos, ao menos até o entardecer. No trabalho, você vai contar com ideias criativas, inteligência e muita iniciativa para se destacar. Também deve estabelecer ótimos contatos e tem mais é que aproveitar para fazer seu marketing, ampliar sua clientela e seus ganhos. Porém, o astral dá uma guinada no final do dia e bagacinhas vão rondar as relações pessoais e amorosas. Muita calma nessa hora para não perder a esportiva nem agir com teimosia, pois há risco de tretas. Mostre mais jeitinho e resolva tudo numa boa com seus queridos ou até seu bemestar pode ir pra cucuia.

