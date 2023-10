Presidente da Petrobras vem a MS em novembro para tratar sobre a UFN3

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, anunciou na manhã desta quarta-feira (18), a vinda do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a MS, no dia 8 de novembro. Se trata de uma visita técnica para tratar da retomada da construção de uma fábrica de fertilizantes em Três Lagoas, a UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III), paralisada desde 2014.

Segundo ainda o governador, há esforço do Estado para a conclusão e atuação da unidade para movimentar a economia local, especialmente porque a guerra entre Ucrânia e Rússia impactou as exportações do produto ao Brasil.

Riedel já vem tratando do tema há meses. Em agosto ele foi ao Rio de Janeiro, acompanhado da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para avançar nas tratativas. Na ocasião, cogitou-se de Prates vir a MS este mês. Prates chegou a revelar que a produção de fertilizantes é uma meta da companhia. Já Tebet, à época considerou que além de reduzir a dependência do produto com o mercado internacional, a unidade vai gerar empregos.

Na manhã de hoje, após participar de um evento no Hemosul na Capital, Riedel destacou que se trata de um empreendimento relevante não apenas ao Estado, que terá a movimentação na economia, mas para a região Centro-Oeste, forte na produção agrícola, que precisa de fertilizantes, e para o País.

As últimas informações sobre a obra é que ela foi paralisada quando já estava em 80% do projeto. No governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi analisada a possibilidade de venda da unidade, ideia que não se concretizou e neste ano acabou por ser abandonada. A unidade é projetada para produzir 3,2 toneladas de fertilizante nitrogenado.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também