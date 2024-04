JD1TV: Incêndio em pousada mata 10 pessoas em Porto Alegre

Um incêndio que atingiu uma pousada na região central de Porto Alegre matou dez pessoas e deixou outras 11 feridas na madrugada desta sexta-feira (26). A décima vítima foi localizada no terceiro andar do prédio durante uma varredura do Corpo de Bombeiros durante a manhã, no entanto, esse número ainda pode aumentar, uma vez que algumas pessoas estão desaparecidas. O local recebia pessoas em situação de vulnerabilidade social, segundo as autoridades.

A pousada fica na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal, no sentido centro/bairro. Os bombeiros foram ao local para combater o incêndio por volta das 2h, mas o fogo foi controlado apenas volta das 5h.

No primeiro andar do prédio, foram encontradas duas vítimas. No segundo, cinco. Já no terceiro, outras três. Onze pessoas foram resgatadas. Oito delas precisaram de atendimento médico e foram levadas pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais. Outras foram receberam atendimento no Hospital Cristo Redentor.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), repassadas ao g1, o estado de saúde de duas delas é grave e estão entubadas. Outra, também grave, teve 20% do corpo queimada. Por fim, há uma com uma perna fraturada.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. O Corpo de Bombeiros avalia que o fogo se alastrou rapidamente porque os quartos da pousada eram muito próximos. Isso teria feito com que, inclusive, pessoas que estavam no local fossem impedidas de sair.

Os bombeiros divulgaram que o espaço funcionava de forma irregular, não tinha alvará ou plano de proteção contra incêndio.

