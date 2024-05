Covid-19: MS chega a 62 mortes pela doença este ano

Uma idosa, de 89 anos, é a 62ª vítima da covid-19 em Mato Grosso do Sul neste ano. Os dados são do Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado nesta terça-feira (7). Ao todo, 45 novos casos positivos da doença foram confirmados na última semana.

A vítima mais recente registrou suspeita no dia 7 de abril, e a morte aconteceu no dia 26. A idosa residia em Eldorado e tinha como comorbidades a obesidade e doença cardiovascular crônica.

Vale lembrar que MS estava há duas semanas sem registrar mortes em decorrência da covid.

Dos novos positivos, Anaurilândia lidera o ranking estadual com maior notificação, se comparado à semana anterior, com nove pacientes em tratamento. Aral Moreira registrou seis novos casos nos últimos sete dias. Em seguida está Dourados (6), Jardim (3), Paranaíba (3) e Alcinópolis (2).

Desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul, foram registrados 633.651 casos positivos, com 11.243 mortes. Só em 2024, 9.151 pacientes foram diagnosticados com a doença.

Vacinação

Os dados da secretaria indicam que 80,6% dos moradores foram imunizados com a vacina monovalente, com a maior taxa entre a faixa etária de 75 a 79 anos, com 139,6% no esquema primário e 60,5% no reforço da bivalente.

Os idosos de 80 anos ou mais tiveram 112,3% vacinados no esquema primário e 42,3% no reforço. Procure a unidade de Saúde mais próxima e vacine-se!

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também