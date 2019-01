Carros colidem de frente e cinco pessoas morrem na BR-060

Cinco pessoas morreram em um acidente que envolveu um Fiat/Uno e um GM/Corsa Sedan na manhã deste domingo (20), na BR-060 entre Bandeirantes e Camapuã. Os veículos colidiram de frente deixando os veículos totalmente destruídos.

De acordo com o site Jornal da Nova, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que quatro vítimas foram retiradas do Corsa e ainda não foram identificadas. No Uno havia um homem de 56 anos, mas não teve a identidade revelada pela polícia.

Todos os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Odontológico Legal (IMOL).

