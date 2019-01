Ao cometer suícidio, homem mata duas pessoas em acidente na BR-262

Um acidente na BR-262 que fez três vitimas fatais e deixou cinco pessoas feridas, na tarde de domingo (20), próximo a Anastácio, teria ocorrido devido a um dos motoristas ter cometido suicídio e ceifado a vida de outras pessoas. A conclusão de que houve o suicídio na estrada foi dada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em nota emitida na manhã desta segunda-feira (21).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três veículos estavam envolvidos na batida, sendo um Ford EcoSport, um Honda CRV e Gol. Dois deles pararam na lateral da pista e o que ficou na meio estrada, é o que foi mais atingido.

Com o forte impacto da colisão, o EcoSport ficou completamente destruído; duas vitimas ficaram presas nas ferragens e morreram no local. A terceira vitima estava no CRV, que parou fora da pista. Os demais feridos foram socorridos, e encaminhados ao hospital de Aquidauana.

A PRF concluiu que o condutor do EcoSport foi o causador do acidente, quando invadiu a pista sentido contrário e colidiu com o CRV. As informações sobre o acidente veio com base no depoimento dos sobreviventes.

As vitimas fatais foram identificadas como Edmar Fernandes Caires, de 38 anos e Janice Francisco Antônio, de 34 anos, que estavam no EcoSport. A vitima do CRV é Ivaldo Cristian Figueira Santos, de 39 anos. Ao total foram nove feridos e sendo duas delas crianças, a idade não foi divulgada. Este foi o segundo incidente com morte registrado nas estradas de MS no domingo.

*Matéria altera para acréscimo de informações

