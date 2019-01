Três ficam feridos em acidente entre caminhão e camionete

Acidente entre uma caminhonete Hillux e um caminhão, deixou três pessoas feridas na MS-276, na manhã desta quarta-feira (23). A colisão aconteceu próximo a Gleba Ouro Verde, região de Ivinhema, e na colisão um dos feridos foi arremessado para fora do caminhão.

Segundo apurações do site Ivi Notícias, a Toyota Hillux com placas de Brasilândia-MS, seguia sentido Ivinhema a Deodapólis, quando foi fazer uma ultrapassagem e ao tentar voltar, acabou batendo na lateral de um ônibus e com o impacto jogou o caminhonete novamente na pista contrária. A Hillux colidiu de frente com o caminhão.

Com o gravidade da batida, Jhonatan Machado que era passageiro do caminhão foi arremessado para fora do veículo, sofrendo ferimentos corporais e um corte profundo na cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital municipal.

O motorista da caminhonete ficou preso nas ferragens e após uso do desencacerador, também foi encaminhado ao hospital. O outro integrante do caminhão sofreu apenas escoriações leves.

