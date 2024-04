Influenciador é preso por vender iPhones falsos feitos de argila

Um influenciador digital, com quase 300 mil seguidores em suas redes sociais, foi preso nessa quinta-feira (25), em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, suspeito de vender iPhones falsos feitos de argila.

O caso veio à tona após uma vítima denunciar o caso em uma delegacia. A mulher teria conhecido o influenciador nas redes sociais, por meio de um anúncio feito em um marketplace de uma plataforma.

Após conversarem por troca de mensagens, a vítima combinou um encontro para pagamento e entrega dos aparelhos com o influenciador. No local de encontro, a vítima foi apresentada com as caixas originais dos iPhones, no entanto, quando tentou abrir as caixas, foi ameaçada pelo influenciador, que afirmou estar armado e exigiu a transferência de R$ 13 mil via Pix.

Temendo, a vítima realizou o pagamento, e foi somente após o suspeito deixar o local que ela percebeu que as caixas continham apenas pedaços de argila no lugar dos celulares.

O suspeito foi preso em sua residência. Além disso, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do influenciador e do pai, que seria responsável pela chave Pix utilizada no crime.

