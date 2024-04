Homem com transtornos mentais fica em estado grave ao ser espancado em Naviraí

Homem, de 49 anos, ficou em estado grave e com várias fraturas pelo corpo, depois de ter sido espancado por um grupo de quatro pessoas durante o final da tarde de quinta-feira (25), no Bairro Egídio Ribeiro em Maracaju. A vítima teria transtornos mentais.

Conforme as informações iniciais, para as autoridades o homem disse não saber o que teria motivado as agressões, mas detalhou que chegou a acertar um dos autores com socos.

Por conta das agressões, ele teve fraturas no tornozelo e no pé esquerdo, um hematoma na cabeça e escoriações nas costas. A irmã da vítima o acompanhou até a delegacia, para registrar o caso. No entanto, ela não soube dar detalhes do que teria acontecido, pois estava trabalhando no momento das agressões.

A vítima foi levada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa e está sendo investigado.

