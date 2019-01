Homem de 26 anos morre após levar oito tiros

Mauro Silva com Diário Corumbaense

Idaelson Luiz de Almeida, 26 anos, foi encontrado morto na estrada de Bocaina no município de Corumbá, na tarde deste domingo (27). De acordo com a perícia, a vítima foi executada com oito tiros.

Conforme o Diário Corumbaense, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os militares acionaram a equipe da Perícia Técnica da Polícia Civil que constatou oito perfurações pelo corpo da vítima, sendo três na perna direita, três nas costas e dois na região do tórax.

A vítima era de Poconé (MT), ainda não há informações da autoria e o motivo do crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também