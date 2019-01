Vídeo: dois são executados no bairro Tiradentes

Em noite de terror, dois homens foram executados na rua São Martins, no bairro Tirandentes, nesta quarta-feira (16) por volta das 20h30. A Polícia Civil encontra-se no local juntamente com a equipe da perícia. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

Vídeo:

Confira as imagens no momento do crime:

Deixe seu Comentário

Leia Também