Mais um é executado na fronteira por pistoleiros

Pistoleiros executam por volta das 17h desta terça-feira (15), Diosnel Delgado, 38 anos em Pedro Juan Caballero, fronteira com Paraguai. A vitima tinha passagem pela polícia por homicídio doloso, e estava na companhia de sua esposa, sentado bebendo cerveja em uma oficina mecânica quando foi assassinado.

Segundo o site Porã News, eles esperavam o conserto de uma caminhonete Toyota, Hilux, com placas BNL-734, do Paraguai, quando chegaram dois pistoleiros em uma motocicleta e sem trocar palavras realizaram 12 disparos de pistola calibre 9mm contra a vítima que morreu no local.



Agentes da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica apoiados pelo promotor de Justiça Marcos Amarilla e pelo médico legista Marcos Prieto, realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao IML da cidade para posterior entrega aos familiares.



A execução da vítima poderia ter relação com um ajuste de contas do crime organizado que atua na região de fronteira, mas os investigadores da Divisão de Homicídios não descartam nenhuma hipótese e investigarão o caso com apoio dos investigadores da Direção de Investigações de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.

