Jovem é morto durante assalto na fronteira

Pedro Pablo Cabrera, 19 anos foi morto ao reagir a assalto na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã e o principal suspeito e o padrasto de sua noiva.

A vítima foi morto com um disparo de arma de fogo na noite de terça feira (9) por volta das 21:50hs, na colônia Victoria Guazu situada a uns quatro quilômetros da fronteira, onde vários delinquentes teriam chegado a residência da vítima que se encontrava em companhia da noiva na frente da qual foi executado ao reagir ao assalto.

Segundo informações, os delinquentes se encontravam no pátio da residência da vítima e este ao chegar a bordo de uma motocicleta foi surpreendido pelos assaltantes que com arma em mão exigiram a entrega da motocicleta, este mesmo entregando a motocicleta acabou baleado e morreu no local.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica alertados sobre o caso chegaram ao lugar indicado, onde realizaram os procedimentos de rigor e encaminhado ao IML da cidade para ser posteriormente entregue aos familiares.

De acordo com os parentes o mandante do assalto seria o padrasto da noiva da vítima, já que o padrasto teria intentado manter uma relação com a mesma que se negou e iniciou o namoro com a vítima fatal com quem passou a morar. Esta situação não teria sido aceito pelo padrasto da jovem que teria dado os detalhes sobre a vida do jovem trabalhador aos assaltantes que acabaram executando a vítima durante o suposto assalto que tinha por finalidade acabar com a vida do jovem trabalhador.

