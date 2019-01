Caminhonete roubada no Paraná é recuperada na fronteira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na noite do último sábado (5) uma caminhonete GM/S-10, de cor branca, com placas do Paraguai e registro de Furto na cidade de Palotina, no Paraná.

A apreensão do veículo ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização no perímetro urbano da cidade de Paranhos, cidade localizada na região de fronteira com o Paraguai.

O motorista apresentou documento paraguaio do veículo e disse ser propriedade da fazenda onde trabalha, no Paraguai. Durante a checagem da numeração do motor constou registro de roubo em junho de 2016 no estado do Paraná.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos para os procedimentos legais.

