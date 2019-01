Imagem forte - após tiros, corpo é queimado na fronteira

O corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado carbonizado no sábado (12), no distrito de Santa Puitã, próximo a Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, era por volta das 21 horas quando moradores do distrito ouviram vários disparos de arma de fogo e, ao sair para ver o que aconteceu, viram um clarão nas proximidades da BR-463.

Alguns moradores foram até o local e viram algo pegando fogo, ao se aproximarem notaram que se tratava de um corpo. A polícia foi acionada e agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

A execução pode ter relação com um ajuste de contas do crime organizado, mas os investigadores do SIG não descartam nenhuma hipótese e esperam a identificação da vítima a fim de iniciar as investigações que identifiquem as possíveis causas do homicídio.

Veja como o corpo ficou após ser queimado:

