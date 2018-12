Imagem forte - Momento em que homem atropela jardineiro

Imagens de câmeras de segurança de comércios do bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande, mostram o momento em que o jardineiro Jefferson Moreira, 37 anos, foi atropelado por um motorista de uma picape Peugeot Hoggar.

O acidente que tirou a vida do jardineiro aconteceu na manhã de segunda-feira (24) véspera de Natal. Nas imagens é possível ver o momento da discussão e depois o motorista saindo em alta velocidade e atropelando Jefferson.

O vídeo mostra que o veículo era conduzido por uma mulher, que estava com o carro parado no acostamento, mas na contramão, e ao sair de uma borracharia de forma inadequada, o motociclista que havia acabado de deixar a mulher no serviço, acabou colidindo na parte de trás da picape.

Logo em seguida, Jefferson deixa a moto no meio da rua, e vai até a esquina onde o veículo parou, neste momento desce um homem do banco do passageiro e vai ao seu encontro, os dois começam a discutir, a vítima ameaça dar uma capacetada no homem, e os dois começam a trocar empurrões, momento em que o autor, acaba entrando no veículo, só que desta vez pela porta do motorista, ele da ré na picape, acelera, e acaba atropelando o jardineiro e jogando ele por cerca de 20 metros, e depois foge do local, uma testemunha quase foi atropelada.

O atropelamento aconteceu no cruzamento da rua Jeronimo com Abrão Anache. A polícia foi acionada por testemunhas, os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chegaram no local e tentaram reanimar Jefferson por mais de 20 minutos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Motorista do veículo foi identificado como Mark Lee Alves Reginaldo, de 20 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia encontrou um carro modelo Peugeot Hoggar, cor branca, em um Lava Jato do Bairro Nossa Senhora das Graças.

Denúncias apontam que o carro foi utilizado no homicídio. O veículo foi apreendido e estava sem as chaves de ignição e sem a tampa da caçamba.

Deixe seu Comentário

Leia Também