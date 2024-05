Rapaz é esfaqueado após se envolver em confusão no Novos Estados

Rapaz, de 30 anos, foi deixado no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia por desconhecidos após se envolver em uma confusão e ser esfaqueado na madrugada desta quarta-feira (8), no bairro Parque Novos Estados, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu uma facada no abdômen ao ser envolver em uma briga, mas não se recorda quem seria o agressor, nem mesmo o local do fato.

O homem relatou que foi socorrido por pessoas desconhecidas e levado para a unidade de saúde mais próxima do caso. NO CRS Nova Bahia, equipe da Polícia Militar ficou sabendo que o paciente foi estabilizado, mas seria transferido para a Santa Casa.

Não há informações sobre o que teria motivado as agressões, nem suspeitos foram encontrados.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também