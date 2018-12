Carro que matou jardineiro é encontrado

Saiba Mais Polícia Motociclista morre após de ser arrastado por mais de 20 metros

O motociclista Jeferson Moreira, 37 anos, morreu depois que um motorista identificado como Mark Lee Alves Reginaldo, 20 anos, discutir com o mesmo, tentar fugir e passar por cima dele. O fato ocorreu na segunda-feira (24), na avenida Abrãao Anache, bairro Nova Lima; e os motivos seriam a tentativa de fuga do suspeito sem negociar sobre o conserto da moto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia encontrou um carro modelo Peugeot Hoggar, cor branca, em um Lava Jato do Bairro Nossa Senhora das Graças. Denúncias apontam que o carro foi utilizado no homicídio. O veículo foi apreendido e estava sem as chaves de ignição e sem a tampa da caçamba.

O Caso

Na manhã desta segunda-feira (24) por volta das 10 horas, o condutor de um veículo arrastou e matou um motociclista de 37 anos, após uma briga de trânsito. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Jeronimo com Abrão Anache, na região norte de Campo Grande.

A polícia foi acionada por testemunhas, que contaram que houve a colisão entre os dois veículos, e depois disso os dois homens iniciaram uma discussão.

O motorista do carro, que estava com uma mulher e criança, não desceu e Jeferson tentava impedir que o condutor saísse do local.

Nisso, o motorista foi dirigindo devagar até que a vítima entrou na frente do veículo, talvez tentando impedir que o condutor fugisse sem pagar o conserto da moto. Foi nesse momento, que Mark acelerou o automóvel e passou por cima de Jefferson Moreira, intencionalmente, fugindo logo em seguida.

Populares chamaram os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas Jeferson não resistiu e morreu.

Imagens de câmeras de segurança foram captadas pela polícia e após o fato.



