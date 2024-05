Prefeitura convoca entrevistador social, visitador e psicólogos

Através das Secretarias Municipais de Gestão e Assistência Social, a Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (8) , a convocação de candidatos aprovados em processo seletivo para psicólogos, entrevistador social e visitador.

Os candidatos do Edital de abertura n. 16/2023- 01, chamados para atuar na função de psicólogo, para substituir vacâncias, devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão/SEGES - GEMOL - Paço Municipal na quinta-feira (9) às 9h, conforme publicação a partir da página 4.

Já os aprovados no Edital n. 04/2024-01, na função de entrevistador social e do Edital 05/2024-01, na função de visitador devem ir na Secretaria Municipal de Assistência Social na Rua dos Barbosas, n. 321 - Bairro Amambaí – na quinta-feira (9) às 8h para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A lista com o nome dos convocados nos últimos dois editais foi publicada a partir da página 26 do Diogrande .

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também