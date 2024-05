Agredido com barra de ferro, homem aponta esposa como suspeita no Santa Luzia

Polícia Marido tenta incendiar casa com esposa e filhos dentro em Campo Grande

Polícia Rapaz é atacado com capacetadas por 'Toquinho' no Jardim Columbia

Polícia Rapaz é esfaqueado após se envolver em confusão no Novos Estados

A vítima estava confusa e em outro momento da conversa com os policiais, relatou que seus cunhados também teriam o agredido, não dando exatidão de quem foram os reais autores das agressões.

A Polícia Militar esteve no hospital e conversou com o homem, onde foi relatado que ele, sua esposa e os cunhados estavam ingerindo bebida alcoólica e em determinado momento, sua mulher o agrediu pelas costas.

Ele apontou a esposa como autora das lesões provocadas na cabeça e no olho esquerdo, porém, também disse que seus cunhados tiveram participação, segundo informações do boletim de ocorrência.

Homem, de 39 anos, procurou a Santa Casa de Campo Grande para receber atendimento médico após ser agredido uma barra de ferro na residência onde estava, no bairro Santa Luzia, durante a madrugada desta quarta-feira (8).