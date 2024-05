Rapaz é atacado com capacetadas por 'Toquinho' no Jardim Columbia

Polícia Marido tenta incendiar casa com esposa e filhos dentro em Campo Grande

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou o atendimento médico no local dos fatos, mas ao avaliar a situação, não houve necessidade de transporte para uma unidade de saúde. O rapaz também ficou de procurar uma unidade de saúde para fazer sutura no ferimento.

Ao explicar a situação, o rapaz frisou quem era o desafeto e disse que já teve outras desavenças no passado, mas que dessa vez, não entende qual teria sido o motivo para ser atacado dessa maneira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local das agressões e encontrou a vítima com a cabeça toda ensanguentada.

Rapaz, de 27 anos, foi agredido com vários golpes de capacete na madrugada desta quarta-feira (8) pelo seu desafeto, conhecido como 'Toquinho', no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.