Marido tenta incendiar casa com esposa e filhos dentro em Campo Grande

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de incêndio, ameaça e dano no âmbito da violência doméstica.

A Polícia Militar foi acionada pela manhã e ao chegar no endereço, encontraram o indivíduo com um cigarro aceso e um isqueiro na mão. Foi necessária a intervenção rápida e técnicas de imobilização após ele resistir a prisão - ele também estava em estado visível de embriaguez.

Segundo informado pela polícia, o suspeito passou a noite de domingo (5) agredindo a companheira e em determinado momento chegou a destruir a motocicleta que era de propriedade da vítima e espalhou gasolina pelo imóvel com intuito de incendiar o local.

Durante a segunda-feira (6), a Polícia Militar prendeu um homem, que não teve a identificação revelada, que agrediu a própria esposa e tentou incendiar a casa com ela dentro, além dos dois filhos, de 2 e 7 anos, na região da Cidade de Deus, em Campo Grande.